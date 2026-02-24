Il Dortmund a Bergamo per difendere il vantaggio | Ma partiamo alla pari e proporremo il nostro gioco

Il Borussia Dortmund arriva a Bergamo dopo aver vinto 2-0 all’andata, una vittoria che ha dato loro un buon margine di vantaggio. La squadra tedesca punta a mantenere il risultato senza arretrare, affrontando l’Atalanta con l’obiettivo di chiudere il discorso qualificazione. I giocatori si preparano a scendere in campo con determinazione, pronti a proporre il loro stile di gioco. La sfida si annuncia aperta e combattuta fino all’ultimo minuto.

Bergamo. Un doppio vantaggio da difendere, ma senza rintanarsi nella propria metà campo. Dopo il 2-o ottenuto al Westfalenstadion nella gara d’andata, il Borussia Dortmund arriva in casa dell’Atalanta per provare a concludere l’opera e qualificarsi agli ottavi di finale. La squadra è atterrata alle 18 a Orio al Serio con l’aereo personalizzato e si è trasferita a ChorusLife, dove trascorrerà la notte al Radisson Blu Hotel. Prima, però, Niko Kovac e Jobe Bellingham sono arrivati alla New Balance Arena per la conferenza stampa della vigilia. Tra i temi trattati, il rientro dei difensori Schlotterbeck ed Emre Can per dare più profondità al reparto, il piano-partita e anche il classe 2008 Inacio, bergamasco, al centro di un contenzioso anche legale tra i club dopo il passaggio in giallonero nel 2024. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Il tifo organizzato del Dortmund non sarà a Bergamo domani. La nota della SudtribuneLa tifoseria organizzata del Borussia Dortmund ha deciso di boicottare la trasferta a Bergamo per il match di domani sera contro l'Atalanta. Tramite. tuttomercatoweb.com

Il Dortmund a Bergamo per difendere il vantaggio: Ma partiamo alla pari e proporremo il nostro giocoConvocato anche il 2008 bergamasco Inacio, il cui trasferimento è al centro di un contenzioso tra i due club: Non l’ho visto toccato, è concentrato e pronto per la partita Bergamo. Un doppio ... bergamonews.it

