Il Napoli dopo il pari con la Roma Conte | Da qui alla fine costruiremo il nostro futuro

Il Napoli ha pareggiato contro la Roma, una partita che ha lasciato molti dubbi e ha complicato i piani in classifica. Antonio Conte ha dichiarato che, da ora in poi, la squadra lavorerà sodo per migliorare e costruire le basi del prossimo futuro. La squadra azzurra si prepara a affrontare le ultime sfide del campionato, puntando a migliorare il rendimento e a recuperare punti importanti.

Napoli, 16 febbraio 2026 – Stiamo entrando nella fase finale della stagione di serie A. E se la lotta salvezza è ancora molto accesa, non sembra da meno la corsa Europa. Nelle ultime settimane la classifica si è delineata, ma i 39 punti ancora a disposizione lasciano aperti tutti gli scenari. Una delle battaglie più avvincenti riguarda sicuramente la corsa alla prossima Champions League: l'Inter è in testa con 61 punti ed è praticamente certa della partecipazione e il Milan insegue con 53 lunghezze (e una gara in meno) e sembra pronta a tornare nella massima competizione europea. Appena sotto ci sono Napoli, Roma e Juventus, che hanno rispettivamente 50, 47 e 46 punti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Dopo il pareggio contro il Copenaghen in Champions League, si accendono le discussioni in casa Napoli.

