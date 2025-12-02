Ho passato trent’anni a proteggere chi mi ha ferita | il racconto di Allegra Gucci

Le parole della figlia della Reggiani. «Per diciassette anni, in carcere a San Vittore, le uniche a prenderci cura di nostra madre siamo state io e mia sorella. Oggi vorremmo semplicemente occuparcene noi, senza altri in mezzo, per farle vivere in serenità gli anni che le restano». A parlare a Corriere della Sera è Allegra Gucci, 44 anni, che aveva solo 14 anni quando suo padre, Maurizio Gucci, venne assassinato e sua madre, Patrizia Reggiani, fu poi condannata come mandante. La sua vita e quella della sorella Alessandra è stata un susseguirsi di lutti, processi e lealtà complesse. «Il mio è il percorso di una donna che ha passato trent’anni a proteggere chi l’ha ferita di più», dice oggi Allegra, madre di due figli. 🔗 Leggi su 361magazine.com

