Olivia Rodrigo ha scelto un classico intramontabile: l’iconico LBD anni ’90 di Gucci. Se sei alla ricerca di un abito nero versatile, perfetto per le occasioni speciali o per aggiungere un tocco di eleganza alla quotidianità, questa scelta può essere fonte di ispirazione. Qui troverai suggerimenti e spunti per trovare l’abito nero ideale, senza eccessi, ma con stile e raffinatezza.

Se stavi cercando l’abito nero definitivo per Capodanno o semplicemente per sentirti main character anche a dicembre: fermati qui. Olivia Rodrigo ha appena fatto centro — e, spoiler, è tutto merito di un Gucci d’archivio. Nel weekend, la pop girl del momento è stata avvistata a Londra al party di Natale di Lily Allen, e il suo look è finito immediatamente nella nostra cartella mentale “outfit da copiare asap”. Il vestito di Olivia Rodrigo: little black dress, ma versione Tom Ford era. Olivia ha scelto un mini abito nero in pizzo trasparente firmato Gucci by Tom Ford, direttamente dalla collezione primavera 1996. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Olivia Rodrigo ha appena trovato l’LBD perfetto (ed è un Gucci anni ’90)

