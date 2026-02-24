Il decreto Sicurezza ottiene la bollinatura | salta l’obbligo di registrazione per chi acquista coltelli Ecco cosa c’è

Il decreto Sicurezza ha eliminato la registrazione obbligatoria per chi compra coltelli con lame di oltre 15 centimetri, riducendo le procedure burocratiche. La decisione deriva dalla valutazione che questa misura poteva scoraggiare acquisti legittimi e creare inutili ostacoli. Un negoziante ha spiegato che la modifica semplifica le vendite senza compromettere la sicurezza pubblica. La norma entra in vigore immediatamente e riguarda tutti i punti vendita autorizzati.

Niente più obbligo di registrazione delle vendite dei coltelli. I cittadini che acquistano strumenti con lama di lunghezza superiore ai 15 centimetri continueranno a non essere “schedati”. La norma, molto contestata anche dai commercianti, era prevista nelle bozze precedenti del dl Sicurezza ma adesso non sarà più presente nel decreto. Nel testo, bollinato dalla Ragioneria nelle scorse ore, è stato infatti eliminato l’articolo che obbligava gli esercenti a registrare l’identità degli acquirenti di coltelli con lunghe lame, compresi i classici da cucina e conservare il registro per 25 anni. Una norma che avrebbe coinvolto i negozi di casalinghi, le coltellerie e i grandi magazzini, passando per i supermercati, le ferramenta e le grandi catene di arredamento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

