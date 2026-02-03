Decreto sicurezza i dubbi del Colle sul fermo preventivo Salta la cauzione per chi organizza i cortei

Il Quirinale solleva dubbi sul decreto sicurezza e sul fermo preventivo. La Presidenza della Repubblica si riserva di valutare se questa misura, che prevede la possibilità di fermare preventivamente chi organizza cortei, sia compatibile con la Costituzione. Nel frattempo, il governo ha deciso di eliminare la cauzione per chi organizza manifestazioni pubbliche, puntando a una stretta più decisa sulla sicurezza. La tensione tra le istituzioni e il Parlamento si fa più evidente, mentre Meloni insiste sulla linea dura.

ROMA «Dobbiamo dare un segnale». È Giorgia Meloni a benedire la "linea dura" sulla sicurezza. Ovvero: ora o mai più. Dopo i fatti di Torino il governo schiaccia sull'acceleratore. Ed ecco che il pacchetto sicurezza atteso in Consiglio dei ministri già domani sarà composto di un doppio provvedimento. Il decreto legge per le misure più urgenti. La corsia veloce Una corsia veloce che lancerà lo "scudo" sulle indagini per gli agenti e i funzionari pubblici - cioè lo stop all'iscrizione automatica nel registro degli indagati per atti commessi nell'esercizio delle proprie funzioni - ma anche alcune delle misure-bandiera della riforma cavalcata dalla destra.

