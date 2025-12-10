Social vietati agli under 16 entra in vigore il divieto in Australia
In Australia, entra in vigore il nuovo divieto che vieta ai minori di 16 anni di accedere ai social media. La misura mira a tutelare i giovani dai rischi online e a promuovere un uso più consapevole delle piattaforme digitali. La normativa rappresenta un passo importante nella regolamentazione dell'età minima per l'accesso ai servizi sociali.
Stop ai social per gli under 16. Entra in vigore oggi in Australia il divieto di accesso ai social per i minori di 16 anni. “Questo è il giorno in cui le famiglie australiane riprendono il potere dalle grandi aziende tecnologiche e affermano il diritto dei bambini di essere bambini e dei genitori di avere maggiore tranquillità”, ha detto il primo ministro Anthony Albanese all'Australian Broadcasting Corp. “Questa riforma cambierà la vita per i bambini australiani, consentendo loro di vivere semplicemente la loro infanzia, e per i genitori australiani, consentendo loro di avere maggiore tranquillità", ha poi affermato a un raduno di sostenitori della riforma a Sydney, tra cui genitori che incolpano i social per il suicidio del figlio, "ma anche per la comunità globale, che guarda all'Australia e dice: beh, se l'Australia può farlo, perché noi non possiamo?”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Social media vietati agli under 14: la proposta della Lega prevede anche lo stop anche per WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger, Signal e Skype
Social e chat vietati per gli under 14, sul telefono non deve esserci neanche Whatsapp: la stretta chiesta da Lega, Forza Italia, FdI e Pd
Social vietati sotto i 14 anni, lo psicoterapeuta: “Non basta, bisogna saper gestire il mondo digitale”
Australia, social vietati agli under 16: scatta il blocco per milioni di account Vai su X
L’Australia dice basta: da oggi social vietati agli under 16. Una scelta coraggiosa che può cambiare il mondo: proteggere i minori dalla dipendenza digitale, dai contenuti tossici, dal cyberbullismo e dall’ipersessualizzazione. Scopri i dettagli https://www.provi Vai su Facebook
Social vietati agli under 16: come funziona il sistema australiano? Regole, multe e scappatoie - In vigore da oggi la legge che obbliga le piattaforme a rimuovere gli account di bambini e adolescenti. Secondo quotidiano.net
