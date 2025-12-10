Social vietati agli under 16 entra in vigore il divieto in Australia

In Australia, entra in vigore il nuovo divieto che vieta ai minori di 16 anni di accedere ai social media. La misura mira a tutelare i giovani dai rischi online e a promuovere un uso più consapevole delle piattaforme digitali. La normativa rappresenta un passo importante nella regolamentazione dell'età minima per l'accesso ai servizi sociali.

Stop ai social per gli under 16. Entra in vigore oggi in Australia il divieto di accesso ai social per i minori di 16 anni. “Questo è il giorno in cui le famiglie australiane riprendono il potere dalle grandi aziende tecnologiche e affermano il diritto dei bambini di essere bambini e dei genitori di avere maggiore tranquillità”, ha detto il primo ministro Anthony Albanese all'Australian Broadcasting Corp. “Questa riforma cambierà la vita per i bambini australiani, consentendo loro di vivere semplicemente la loro infanzia, e per i genitori australiani, consentendo loro di avere maggiore tranquillità", ha poi affermato a un raduno di sostenitori della riforma a Sydney, tra cui genitori che incolpano i social per il suicidio del figlio, "ma anche per la comunità globale, che guarda all'Australia e dice: beh, se l'Australia può farlo, perché noi non possiamo?”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

