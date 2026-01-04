Tragedia a Castelnuovo Rangone | padre 89enne uccide la figlia in casa

A Castelnuovo Rangone, una tragedia familiare ha visto coinvolto un uomo di 89 anni che ha ucciso la propria figlia in casa. L’evento si è verificato tra via per Formigine e via Montanara, suscitando sconcerto nella comunità locale. Le autorità sono intervenute per gestire la situazione e avviare le indagini necessarie.

Una tragedia familiare si è verificata oggi a Castelnuovo Rangone, nella zona compresa tra via per Formigine e accanto a via Montanara. Secondo le prime informazioni, un uomo di 89 anni avrebbe ucciso la figlia, una donna di 60 anni.Al momento non si hanno ancora molte notizie in merito alla. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Tragedia a Castelnuovo Rangone: padre 89enne uccide la figlia in casa Leggi anche: Tragedia a Castelnuovo Rangone: uccisa una donna di 60 anni, fermato il padre 89enne Leggi anche: Castelnuovo Rangone, padre 90enne uccide la figlia: si indaga sul movente La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Tragedia in famiglia nel modenese: padre novantenne uccide la figlia - Secondo quanto trapela dalle prime verifiche, l’anziano potrebbe essere affetto da patologie, ma su questo aspetto non vi sono conferme ufficiali ... fanpage.it

OMICIDIO A CASTELNUOVO, PADRE UCCIDE LA FIGLIA IN CASA - In un appartamento in via per Formigine si è consumata una tragedia familiare: una donna di 60 anni sarebbe stata uccisa dal padre 90enne. tvqui.it

Omicidio in famiglia. Padre 90enne uccide la figlia - Il genitore anziano forse era seguito per patologie ... rainews.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.