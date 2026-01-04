Modena tragedia familiare a Castelnuovo Rangone | un 90enne uccide la figlia di 60 anni

A Castelnuovo Rangone, in provincia di Modena, si è verificata una tragica vicenda che ha coinvolto una famiglia locale. Un uomo di 90 anni avrebbe ucciso la propria figlia di 60 anni in una palazzina di via per Formigine. L’episodio ha suscitato sconcerto nella comunità e sono in corso le indagini delle forze dell’ordine per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Un drammatico episodio ha scosso la provincia di Modena: un uomo di 90 anni avrebbe ucciso la figlia di 60 anni in una palazzina di via per Formigine, a Castelnuovo Rangone, vicino all’area artigianale. Secondo le prime informazioni, l’anziano avrebbe colpito la donna con un corpo contundente, non ancora identificato. Sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia scientifica, un’ambulanza e un’automedica. Il movente del delitto non è ancora chiaro, mentre l’uomo, che soffrirebbe di disturbi cognitivi legati all’età, è ora al centro delle indagini condotte dai carabinieri del nucleo investigativo di Modena insieme ai colleghi della stazione locale. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Modena, tragedia familiare a Castelnuovo Rangone: un 90enne uccide la figlia di 60 anni Leggi anche: Castelnuovo Rangone, padre 90enne uccide la figlia: si indaga sul movente Leggi anche: Tragedia a Castelnuovo Rangone: padre 89enne uccide la figlia in casa Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. OMICIDIO A CASTELNUOVO, PADRE UCCIDE LA FIGLIA IN CASA - In un appartamento in via per Formigine si è consumata una tragedia familiare: una donna di 60 anni sarebbe stata uccisa dal padre 90enne. tvqui.it

Tragedia in famiglia nel modenese: padre novantenne uccide la figlia - Secondo quanto trapela dalle prime verifiche, l’anziano potrebbe essere affetto da patologie, ma su questo aspetto non vi sono conferme ufficiali ... fanpage.it

Omicidio a Castelnuovo Rangone: un padre novantenne contro la figlia sessantenne - Un terribile crimine scuote Castelnuovo Rangone, dove un padre anziano ha ucciso la figlia in circostanze drammatiche. notizie.it

Tragedia a Montecreto (Modena), impatto fatale, la Ducati è volata sotto la vettura. Strada chiusa per consentire i soccorsi: feriti in modo lieve due 50enni - facebook.com facebook

Tragedia sulle #Alpi francesi a #Chamonix: cade da un ponte e muore a 25 anni x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.