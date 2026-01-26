Nuovi arredi prese elettriche e schermi informativi Riaperta la sala d’attesa del capolinea Cotral di Ponte Mammolo

Da romatoday.it 26 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata riaperta la sala d’attesa del capolinea Cotral di Ponte Mammolo, rinnovata con nuovi arredi, prese elettriche e schermi informativi. L’intervento di riqualificazione ha migliorato l’ambiente, rendendolo più moderno, funzionale e sicuro per i passeggeri. La struttura, ora più confortevole, mira a offrire un servizio di qualità in linea con le esigenze di chi utilizza quotidianamente questa stazione di partenza e arrivo.

Investimento da 140mila euro per gli spazi rinnovati del terminal: accesso riservato ai viaggiatori e comfort migliorato per chi attende autobus e coincidenze Ha riaperto al pubblico la sala d’attesa del capolinea Cotral di Ponte Mammolo, completamente rinnovata dopo un intervento di riqualificazione volto a offrire ai passeggeri un ambiente più moderno, accogliente e sicuro. I lavori, avviati lo scorso dicembre e conclusi in circa un mese e mezzo, hanno richiesto un investimento complessivo di 140mila euro. L’intervento ha permesso di rinnovare gli spazi con nuovi arredi, dotazioni elettriche aggiornate e schermi informativi dedicati all’infomobilità, che permettono di consultare in tempo reale orari e prossime partenze.🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su ponte mammolo

Maltempo Roma: Aniene esondato all’altezza di Ponte Mammolo

Nelle prime ore del mattino, Roma si trova a fronteggiare un maltempo persistente, con pioggia continua e un incremento del livello dell’Aniene all’altezza di Ponte Mammolo.

Lanzada: riaperta la strada tra Tornadri e Le Prese

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su ponte mammolo

Argomenti discussi: Bonus Mobili 2026: cos’è, come funziona e quando spetta la detrazione.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.