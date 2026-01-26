Nuovi arredi prese elettriche e schermi informativi Riaperta la sala d’attesa del capolinea Cotral di Ponte Mammolo

È stata riaperta la sala d’attesa del capolinea Cotral di Ponte Mammolo, rinnovata con nuovi arredi, prese elettriche e schermi informativi. L’intervento di riqualificazione ha migliorato l’ambiente, rendendolo più moderno, funzionale e sicuro per i passeggeri. La struttura, ora più confortevole, mira a offrire un servizio di qualità in linea con le esigenze di chi utilizza quotidianamente questa stazione di partenza e arrivo.

Investimento da 140mila euro per gli spazi rinnovati del terminal: accesso riservato ai viaggiatori e comfort migliorato per chi attende autobus e coincidenze Ha riaperto al pubblico la sala d'attesa del capolinea Cotral di Ponte Mammolo, completamente rinnovata dopo un intervento di riqualificazione volto a offrire ai passeggeri un ambiente più moderno, accogliente e sicuro. I lavori, avviati lo scorso dicembre e conclusi in circa un mese e mezzo, hanno richiesto un investimento complessivo di 140mila euro. L'intervento ha permesso di rinnovare gli spazi con nuovi arredi, dotazioni elettriche aggiornate e schermi informativi dedicati all'infomobilità, che permettono di consultare in tempo reale orari e prossime partenze.

