Il Conservatorio Pollini apre le porte al canto | al via il laboratorio corale ecco come candidarsi

Da padovaoggi.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Conservatorio “Pollini” annuncia l’apertura del nuovo laboratorio corale, aperto a tutti, indipendentemente da esperienza o età. L’iniziativa si rivolge a professionisti, studenti e appassionati desiderosi di partecipare a un’attività musicale condivisa. Un’opportunità per approfondire il canto corale in un ambiente qualificato, senza requisiti particolari. Di seguito, le modalità per candidarsi e partecipare a questa iniziativa.

Il Conservatorio “Pollini” prosegue l’attività corale rivolta non solamente a coloro che fanno parte del gruppo già regolarmente iscritto e consolidato, ma anche a professionisti, studenti e a semplici appassionati senza requisiti specifici di preparazione musicale né limiti di età, ideale anche. 🔗 Leggi su Padovaoggi.itImmagine generica

Leggi anche: ‘Officina delle voci e dei direttori’. Laboratorio di canto e guida corale

Leggi anche: Giovani in laboratorio: l’Università Vanvitelli apre le porte all’ingegneria del futuro

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.