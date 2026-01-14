Il Conservatorio Pollini apre le porte al canto | al via il laboratorio corale ecco come candidarsi

Il Conservatorio “Pollini” annuncia l’apertura del nuovo laboratorio corale, aperto a tutti, indipendentemente da esperienza o età. L’iniziativa si rivolge a professionisti, studenti e appassionati desiderosi di partecipare a un’attività musicale condivisa. Un’opportunità per approfondire il canto corale in un ambiente qualificato, senza requisiti particolari. Di seguito, le modalità per candidarsi e partecipare a questa iniziativa.

Il Conservatorio "Pollini" prosegue l'attività corale rivolta non solamente a coloro che fanno parte del gruppo già regolarmente iscritto e consolidato, ma anche a professionisti, studenti e a semplici appassionati senza requisiti specifici di preparazione musicale né limiti di età, ideale anche.

