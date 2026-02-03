Questa sera a Domodossola il Roberto Olzer Trio sale sul palco per un concerto che promette emozioni. Insieme a Fulvio Sigurtà, il trio presenterà “Aurora”, uno spettacolo intenso e coinvolgente. L’evento si svolge il 7 febbraio 2026, attirando appassionati di musica da tutta la zona. La serata offrirà un’occasione unica per ascoltare live l’arte dei tre musicisti.

Il Roberto Olzer Trio, in collaborazione con Fulvio Sigurtà, terrà un concerto speciale a Domodossola il 7 febbraio 2026 con il titolo “Aurora”. L’evento farà parte della rassegna “La Musica in Testa”, organizzata da un gruppo di associazioni culturali e si svolgerà presso l’auditorium della scuola media Floreanini. L’iniziativa è gratuita e presenta un programma incentrato su un mix di jazz contemporaneo, lirismo cameristico e suggestioni cinematografiche. L’allestimento include composizioni originali di Roberto Olzer, tra cui “Aurora” e “Forward”, e brani di autori come Victor Young, Robert Schumann, Ryuichi Sakamoto, i Police, e opere di Yuri Goloubev. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Concerto “Aurora” del Roberto Olzer Trio a Domodossola: l’arte della musica in tre atti

