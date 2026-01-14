Polizia locale nel 2025 su le sanzioni per mancata revisione ed eccesso di velocità Giù quelle per sosta irregolare e occupazione di stalli per disabili

Nel 2025, la polizia locale di Treviglio aumenterà le sanzioni per mancata revisione e eccesso di velocità, mentre ridurrà quelle per sosta irregolare e occupazione di stalli per disabili. Nel corso dell’anno sono state elevate circa 19.000 sanzioni e gestiti oltre 6.500 interventi dalla Centrale operativa. Inoltre, sono stati svolti 936 servizi nelle zone sensibili e comminate 189 multe per abbandono di rifiuti.

Treviglio. Diciannovemila sanzioni elevate, oltre 6.500 interventi gestiti dalla Centrale operativa, 936 servizi nelle aree sensibili della città e 189 multe per abbandono di rifiuti. Sono i dati relativi all'attività del comando trevigliese della polizia locale nel 2025. Numeri che delineano un presidio costante sul territorio tra interventi in materia di sicurezza stradale, tutela dell'ambiente, controllo del decoro urbano e attenzione alle fasce più fragili. Nel corso dell'anno gli agenti del comando trevigliese hanno elevato complessivamente 19.068 sanzioni, per un importo accertato pari a 1 milione e 551mila euro.

