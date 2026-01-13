Stalli di sosta irregolari Il Comune avvia verifiche

Il Comune di Reggio ha annunciato l’avvio di verifiche sugli stalli di sosta irregolari, in particolare quelli con larghezza inferiore a due metri, come previsto dal Codice della Strada. Verranno monitorati i parcheggi non conformi e predisposto un piano di intervento per la loro regolarizzazione, al fine di garantire maggiore sicurezza e rispetto delle norme di circolazione.

Il Comune di Reggio avvierà un monitoraggio degli stalli di sosta che risultano violare il Codice della Strada perché aventi una larghezza inferiore a quella minima prevista di due metri (alcuni si fermano a 1,65 metri) e predisporrà un piano di intervento per la loro regolarizzazione. Lo annuncia l'assessora alla mobilità Carlotta Bonvicini, intervenendo in Consiglio comunale nel dibattito su una mozione del gruppo di Fratelli d'Italia, che ha sollevato il problema. Il capogruppo di Fdi Cristian Paglialonga, metro alla mano, segnala in particolare le strisce blu irregolari di viale Regina che costringono i veicoli, pur parcheggiati correttamente, a occupare parte della pista ciclabile posta a margine degli stalli, creando così "un grave rischio per la sicurezza dei ciclisti ".

