Paralisi al Comune di Alimena la Regione invia un commissario per sostituire i consiglieri dimissionari

Per problemi amministrativi, la Regione Siciliana ha deciso di inviare un commissario al Comune di Alimena. Giuseppe Petralia, funzionario regionale, prenderà il posto dei consiglieri che si sono dimessi. La sua prima azione sarà riunire il Consiglio comunale e approvare le nuove nomine per completare l’organo. La decisione mira a garantire il funzionamento stabile dell’amministrazione locale. La nomina sarà valida fino alla nomina dei nuovi consiglieri.

Il governatore Renato Schifani, che ha l'interim alle Autonomie locali, nomina Giuseppe Petralia: entro 15 giorni dovrà convocare l'Aula ed effettuare le surroghe. Il sindaco Scrivano insiste: "Nessuna omissione o inerzia dell'ente, ma un'oggettiva impossibilità giuridica di procedere". Prende quota l'ipotesi della mozione di sfiducia La Regione Siciliana ha nominato Giuseppe Petralia, componente del servizio ispettivo del dipartimento Autonomie locali, commissario ad acta al Comune di Alimena per convocare il Consiglio e procedere alla surroga di due dei sei consiglieri dimissionari.