Porte dell' aula consiliare sbarrate ad Alimena continua lo scontro con il sindaco | la palla passa alla Regione

La recente chiusura delle porte dell’aula consiliare di Alimena riflette le tensioni in corso tra amministrazione e cittadini. La seduta convocata non si è svolta, evidenziando le difficoltà nel processo decisionale locale. La situazione resta in sospeso, mentre la Regione si prepara a intervenire per chiarire e risolvere la disputa istituzionale.

Ad Alimena le porte del Consiglio comunale sono rimaste sbarrate. La seduta convocata ieri dal consigliere più anziano per voti, Giovanni Di Gangi, non si è tenuta. Continua lo scontro istituzionale, ormai una vera e propria telenovela politica: da un lato il sindaco Giuseppe Scrivano, secondo.

