Nei campi di calcio e in altri sport, capita spesso che alcuni team o atleti dominino per tanto tempo. Questo crea cicli di vittorie così lunghi da far perdere il fascino alle competizioni. Gli appassionati cominciano a tifare perché finisca quel periodo di supremazia, sperando che prima o poi il ciclo si spezzi. La sfida diventa meno emozionante e tutto si riduce a un’attesa di un cambiamento che ancora non arriva.

Biocchi Nello sport accade spesso, sia nel calcio sia in molte altre discipline, di squadra o individuali, che si creino cicli di dominio così lunghi e ripetuti da rendere una competizione sempre meno coinvolgente, fino al punto in cui l’interesse si sposta dal capire chi vincerà allo sperare che i dominatori, prima o poi, perdano. Non è una questione di previsione, ma di logoramento emotivo: dopo un po’ non ci si diverte più, ci si distacca, subentra la noia e l’unica attesa rimasta è quella dello scricchiolio che spezzi il ciclo. Qualcosa di molto simile accade anche nella finanza. Quando un titolo, un settore o un intero comparto entra in una tendenza potente e persistente, il meccanismo mentale che scatta è lo stesso: chi è salito per tempo si gode la corsa, chi è rimasto fuori osserva e aspetta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Quando il ciclo diventa una trappola

Approfondimenti su Biocchi Nello

Il debito può rappresentare una vera sfida, soprattutto quando si accumula e diventa difficile da gestire.

Il Rotary Club Aversa Terra Normanna organizza un incontro pubblico dal titolo “Quando l’amore diventa una trappola mortale”.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

INVESTMENT CLOCK: Quando il TIMING Diventa una TRAPPOLA

Ultime notizie su Biocchi Nello

Argomenti discussi: Quando il ciclo diventa una trappola; Analisi dettagliata del ciclo operativo dell'agente Codex; Non è il momento di sbagliare: il mercato è selettivo; Esame di maturità per il secondo ciclo 2025/2026: rese note le discipline della seconda prova scritta e dell’orale.

Quando il ciclo diventa una trappolaBiocchi N ello sport accade spesso, sia nel calcio sia in molte altre discipline, di squadra o individuali, che si creino ... quotidiano.net

La ciclo girl di Reggiolo è stata protagonista nel ciclismo italiano. Cresciuta col Velo Club Strucchi di Correggio, diventa nel 2004 campione italiana tra le esordienti. Tra le sue numerose vittorie emerge poi il campionato europeo tra le juniores nel 2010, ottenu - facebook.com facebook