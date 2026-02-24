Il clan Vannella-Grassi ha rapinato 20 chili di cocaina a due corrieri della ‘ndrangheta

Il clan Vannella-Grassi ha rubato 20 chili di cocaina, provocando tensioni tra le organizzazioni criminali. La droga, prevista per un gruppo camorrista napoletano, degli Amato-Pagano, è stata sottratta durante un trasporto. Le forze dell’ordine cercano di capire se ci siano stati coinvolgimenti interni o alleanze nascoste. La rapina ha portato a un aumento delle preoccupazioni tra le sigle criminali, che temono reazioni violente. La vicenda continua a essere sotto osservazione.

La droga era destinata a un altro gruppo camorristico napoletano, quello degli Amato-Pagano. Il procuratore Gratteri: "Preoccupati dalla reazione della 'ndrangheta".