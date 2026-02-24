Guerra per la droga a Scampia i Vanella Grassi rapinano i corrieri degli Amato-Pagano di 20 chili di coca

I Vanella Grassi hanno rapinato i corrieri degli Amato-Pagano di 20 chili di cocaina, un colpo messo a segno nell’aprile 2023 a Casavatore. La rapina è avvenuta dopo un’operazione orchestrata da Simone Bartiromo, che ha pianificato il furto per rafforzare il controllo sul mercato della droga a Scampia. Le autorità stanno indagando sui dettagli dell’operazione, cercando di ricostruire gli spostamenti dei trafficanti e le dinamiche della banda.

È stata commissionata da Simone Bartiromo la rapina da 20 chili di cocaina messa a segno nell'aprile 2023 a Casavatore. Un colpo, organizzato ai danni di due corrieri calabresi incaricati del trasporto della droga destinata al clan Amato-Pagano, che ha portato oggi all'arresto di nove persone tra affiliati alla camorra e alla cosca calabrese Nirta-Strangio. Le indagini, sviluppate tra il 2024 e il 2025 dal Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Napoli e coordinate dalla DDA di Napoli, hanno consentito di ricostruire le fasi organizzative ed esecutive della rapina a mano armata, perpetrata da soggetti affiliati al clan Vanella Grassi.