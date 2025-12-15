christmas wedding open day a punta castello si celebra il boom delle nozze archeologiche

Il 18 dicembre a Punta Castello, Bacoli, si svolge la prima edizione del “Christmas wedding open day”, un evento dedicato alle nozze natalizie. Ideato da Alessandro Laringe, l’evento offre l’opportunità di scoprire le tendenze e le novità nel settore matrimoniale, unendo arte e archeologia in un’atmosfera suggestiva per celebrare il matrimonio a Natale.

BACOLI (NA) – Giovedì 18 dicembre, dalle 15 alle 23, è in programma a Punta Castello (Via Montegrillo, 18 – Bacoli), la prima edizione del “Christmas wedding open day” ideato dall’imprenditore Alessandro Laringe, per conoscere da vicino tutte le novità sulle nozze a Natale, tra arte e archeologia. Il rito si celebra tra le gallerie romane restaurate e valorizzate da Laringe, nel sito legato ai culti di Apollo e Diana. Si pranza o si cena a lume di candela nel “balneum imperatoris”, in un luogo sospeso tra storia, mare e panorama. “Secondo i dati ISTAT nel 2023 a livello nazionale sono stati celebrati 184. Primacampania.it

