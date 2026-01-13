Così sotto i nostri occhi è cambiato il tempo in Lombardia

Negli ultimi anni, il clima in Lombardia ha mostrato importanti variazioni. L’anno appena concluso si colloca al quarto posto tra i più caldi della regione, confermando una tendenza di aumento delle temperature. Sebbene i valori medi siano leggermente più bassi rispetto al triennio 2022-2024, questa dinamica evidenzia un mutamento nel clima locale, con effetti che si riflettono su ambiente e società.

Quello appena trascorso si classifica al quarto posto tra gli anni più caldi in Lombardia. Una tendenza, quella dell'aumento delle temperature, che viene confermata, seppur con valori medi lievemente più freschi rispetto al triennio 2022-2024. Le precipitazioni sono risultate nella norma, con un lieve surplus tra i settori di alta pianura e le Alpi. L'analisi, condotta dal Servizio Meteorologico di Arpa Lombardia, prende in considerazione i dati di tredici località lombarde distribuite uniformemente sull'intero territorio regionale. "Nel dettaglio dell'analisi, l'anomalia di temperatura media si attesta a +1.

