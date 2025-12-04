Altri Percorsi Anastasia e letture di Natale | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Il Villaggio di Natale e la pista di pattinaggio al Piazzale degli Alpini, “Christmas Village” e la ruota panoramica in Piazza Matteotti, lo spettacolo “Natale in Casa Cupiello” al Teatro Sociale, “Anastasia – Il musical” alla ChorusLife Arena, il cineforum a Nembro, l’incontro con l’autore Enrico Galiano ad Albino per il festival “Presente Prossimo”, “Letture di Natale” a Sovere, lo spettacolo “D5, Pantani” al cineteatro Gavazzeni di Seriate, il concerto di Kiko Loureiro al Druso e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di giovedì 4 dicembre. Ecco gli appuntamenti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

