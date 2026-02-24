Il caso della piazza di nessuno | restyling in vista spunta il pasticcio

Il problema della piazza di via Jannozzi nasce dalla confusione sulla proprietà, che genera un ritardo nel suo restyling. La mancanza di un accordo chiaro tra il Comune e i condomini ha complicato i lavori, lasciando il luogo in uno stato di abbandono. I residenti chiedono una soluzione rapida, mentre le autorità cercano di chiarire chi debba intervenire. La situazione resta bloccata in attesa di una decisione definitiva.

Lo strano caso della piazza pedonale di via Jannozzi: chi è il proprietario? Il Comune, o i condomini dei palazzi che vi si affacciano? Una questione ingarbugliata, che da un anno a questa parte si sta cercando di dirimere. Era il 2020 quando il Comune annunciò che la piazza, realizzata negli anni Ottanta e sino ad allora di proprietà dei residenti, era passata in capo all’ente locale dopo che tutti i condomini avevano condiviso e sottoscritto l’atto di cessione e l’asservimento dell’area ad uso pubblico. Da quel momento, il Municipio si sarebbe fatto carico della manutenzione, mentre i privati avrebbero corrisposto un contributo per l’impermeabilizzazione di box e corselli sotterranei. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

