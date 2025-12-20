Piazza della Moretta | nel cuore dell' ansa barocca il restyling è completato
Nuove sedute, vasche con erbe aromatiche, sampietrini. L’ansa barocca ritrova “piazza della Moretta” in una veste che, nella giornata di venerdì 12 dicembre, è stata finalmente inaugurata.Uno spazio più vivibileL’intervento, sviluppato su un’area di 2.162 metri quadrati, consegna al territorio. 🔗 Leggi su Romatoday.it
