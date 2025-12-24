Canonica d’Adda 300mila euro per il restyling della piazza e del municipio

Canonica d’Adda. Trecentomila euro per la riqualificazione della piazza del Comune. Le risorse sono legate a un ordine del giorno approvato dal Senato e rappresentano il primo passo verso un intervento più ampio che potrebbe interessare anche il municipio. I lavori potrebbero prendere il via presumibilmente nel 2027. “Si tratta – spiega il sindaco Paolo Arcari – di uno spazio centrale e simbolico per il paese e che assume un valore ancora più importante se si considera che il Comune arriva da un periodo di commissariamento, durante il quale tutto era fermo”. Un intervento che si inserisce in un contesto segnato da difficoltà economico-finanziarie e che viene letto dall’amministrazione come un segnale concreto di ripartenza. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

