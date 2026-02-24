il caso del prof schettini ci dice qualcosa sugli studenti italiani

Dunque, c’è questo professor Schettini, della cui esistenza ho fatto a meno fino a oggi, che è titolare di un seguitissimo (ma non da me) canale social che si intitola “La fisica che ci piace”. Da una parte ci sono alcuni suoi alunni, in realtà soltanto uno e per giunta anonimo, il quale, lungi dall’esserne un fan, accusa detto professor Schettini di avere utilizzato ore di lezione per creare setting in cui girare con gli studenti dei video scientifici da caricare online. Dall’altra parte ci sono altri suoi alunni, stavolta con nomi e cognomi, i quali, lungi dall’accusarlo, ne sono fan perciò scrivono una lettera aperta volta a rivendicare l’umanità e l’empatia del docente. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Vincenzo Schettini a Frosinone: il prof de “La Fisica che ci piace” incontra gli studenti al PalazzettoVincenzo Schettini, il professor noto per il suo progetto “La Fisica che ci piace”, ha visitato Frosinone e ha incontrato gli studenti al Palazzetto dello Sport, per spiegare la fisica attraverso esempi tratti dalla vita quotidiana e renderla più accessibile e simpatica.

Vincenzo Schettini e la profezia sulla scuola del futuro: «I prof faranno contenuti online a pagamento». Scoppia la bufera sul prof influencer – Il videoVincenzo Schettini ha affermato che i professori potranno presto vendere contenuti online a pagamento, provocando reazioni forti sui social.

Caso Vincenzo Schettini: la lettera dei 24 studenti in difesa del prof de La Fisica che ci piaceLe accuse di un ex studente hanno spinto i rappresentanti dell'ISS Luigi Dell'Erba a scrivere una lettera in difesa del professore: ecco le loro parole. skuola.net

Caso Schettini, perché il vero problema non è il prof ma la nostra ipocrisia sui social: l’opinione di LanciniDopo le polemiche sui metodi del prof influencer Vincenzo Schettini, lo psicoterapeuta Matteo Lancini ha spiegato a Fanpage ... fanpage.it

Un intervento che doveva essere una riflessione sul futuro della didattica si è trasformato in un caso social. Vincenzo Schettini, professore e divulgatore diventato popolarissimo online, è finito al centro delle polemiche dopo alcune dichiarazioni rilasciate dura - facebook.com facebook

Ho parlato con alcuni ex alunni del professor Schettini e con una ex rappresentante di classe madre di uno studente. Mi hanno girato chat che testimoniano come Schettini alzasse i voti a chi interagiva con i suoi video e mi hanno raccontato di lamentele e una x.com