Dall' arrivo del Nannu alle sfilate dei carri in cartapesta | ecco il programma 2026 del Carnevale di Cinisi

Da giovedì grasso, 12 febbraio, a Cinisi parte ufficialmente il Carnevale 2026. La città si prepara a riempire le strade di carri in cartapesta, musica e colori, con un calendario ricco di sfilate e eventi. La festa più attesa dell’anno sta per tornare a coinvolgere grandi e piccoli, che aspettano con trepidazione di vedere il “Nannu” e le maschere tradizionali sfilare lungo le vie del paese.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.