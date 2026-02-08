Dall' arrivo del Nannu alle sfilate dei carri in cartapesta | ecco il programma 2026 del Carnevale di Cinisi
Da giovedì grasso, 12 febbraio, a Cinisi parte ufficialmente il Carnevale 2026. La città si prepara a riempire le strade di carri in cartapesta, musica e colori, con un calendario ricco di sfilate e eventi. La festa più attesa dell’anno sta per tornare a coinvolgere grandi e piccoli, che aspettano con trepidazione di vedere il “Nannu” e le maschere tradizionali sfilare lungo le vie del paese.
Ci siamo. Da giovedì grasso, 12 febbraio, a Cinisi prenderà il via una nuova edizione del Carnevale, la festa più colorata e attesa dell'anno. Si parte alle ore 16.30 in corso Umberto con la grande parata inaugurale per l'arrivo in paese del "Nannu" durante la quale, per la prima volta, sfilerà.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Approfondimenti su Carnevale Cinisi
Colleferro. Pronto il programma per le sfilate del Carnevale 2026. Entro il 6 Febbraio possono iscriversi le scuole, i carri allegorici, i gruppi mascherati…
È stato definito il programma delle sfilate del Carnevale 2026 a Colleferro.
Carnevale di Viareggio, ecco i carri dell’edizione 2026 e le date delle sfilate
Il Carnevale di Viareggio 2026 si avvicina, portando con sé i tradizionali carri allegorici e le sfilate previste per le date di gennaio.
Riassunto della sfilata dei carri allegorici a Pieve del Grappa, Domenica 18 Febbraio 2026!
Carnevale, la festa delle Marie: dall'arrivo in gondola sul Canal Grande fino al palco in Piazza San Marco facebook
Dall'arrivo del presidente della Repubblica all'inno cantato da Laura Pausini passando per Ghali e l'omaggio ad Armani x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.