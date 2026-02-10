La sfilata dei carri di Carnevale arriva in città | tutte le modifiche alla viabilità

La città si prepara a vivere il Carnevale dei Ragazzi, che torna domenica con maschere, coriandoli e carri allegorici. La sfilata dei carri di Carnevale arriva tra le strade, e le autorità hanno annunciato alcune modifiche alla viabilità per garantire la sicurezza di tutti. I cittadini sono già in fermento, pronti a divertirsi e a immergersi nell’atmosfera festosa.

Il Carnevale dei Ragazzi si prepara a sfilare in città: in campo le modifiche al traffico e alla sosta nell'area interessata dalla manifestazione Maschere, coriandoli e carri allegorici sono pronti a colorare la città. Domenica torna il Carnevale dei Ragazzi in città. Il percorso, come da tradizione, prevede la partenza della sfilata in via di Roma, per poi passare da viale Santi Baldini e viale Giulio Alberoni, prima di ritornare in via di Roma.

