Il capo dei pompieri di Crans | Non so nulla di schiume

David Vocat, capo dei vigili del fuoco di Crans Montana, si commuove più volte durante l'interrogatorio e dichiara di non conoscere le cause delle schiume rilevate sul luogo dell'incendio. La sua testimonianza si concentra sulla mancanza di informazioni riguardo alla presenza di sostanze insolite e sulla sua routine di controllo durante l’intervento. Vocat ha anche spiegato di non aver mai notato comportamenti anomali prima dell’incendio. La vicenda resta aperta e in attesa di chiarimenti.

Piange più volte, durante l'interrogatorio, David Vocat, il capo dei vigili del fuoco di Crans Montana, sentito una settimana fa dai pm di Sion come persona informata sui fatti. L'ultima volta è entrato al Constellation per bere un'acqua frizzante la sera del 25 dicembre, cinque giorni prima del rogo che ha ucciso 41 ragazzi. Era sceso anche al seminterrato, da dove sono partite le fiamme. E no, la schiuma acustica sul soffitto non l'ha percepita come un pericolo. «La mia formazione è quella di pompiere professionista e non ho alcuna formazione specifica in materia di schiume - spiega agli inquirenti -. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Crans-Montana, il capo dei pompieri Vocat si difende per la mancata ispezione: "Non era mio compito"Il comandante dei vigili del fuoco di Crans-Montana, Vocat, ha spiegato che la mancata ispezione del 2018 non era di sua responsabilità.

Crans Montana, il capo dei pompieri: “Al Constellation era tutto a posto”. Ma un audit riapre il casoIl capo dei pompieri di Crans Montana ha affermato che all’hotel Constellation tutto funzionava correttamente, ma un audit recente ha messo in discussione questa versione.

CRANS MONTANA, CAPO POMPIERE SCOPPIA IN LACRIME DURANTE L'INTERVISTA: NON SO SE SARÒ PIÙ IN GRADO

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Il capo dei pompieri di Crans-Montana: Sono in un incubo; Crans-Montana, il capo dei pompieri Vocat si difende per la mancata ispezione: Non era mio compito; Incendio Crans Montana, il capo pompieri Vocat racconta l'incubo; Constellation, ecco il momento esatto del disastro. E a Natale il capo dei pompieri era proprio lì.

Crans-Montana, il capo dei pompieri sull'ispezione al Constellation: «Controllare i materiali non è il mio lavoro»David Vocat, capo dei pompieri di Crans-Montana, parla dopo l'interrogatorio di ieri durato circa 12 ore - «Sono in un incubo» ... ticinonews.ch

Crans-Montana, il capo dei pompieri Vocat si difende per la mancata ispezione: Non era mio compitoIl comandante dei pompieri di Crans-Montana ascoltato in merito all'ispezione del 2018. La difesa sui materiali isolanti e l'iter dei soccorsi ... virgilio.it

Durante l’interrogatorio il capo dei pompieri di Crans-Montana, David Vocat, ha ammesso di non conoscere le caratteristiche di resistenza al fuoco delle schiume acustiche - facebook.com facebook

Crans-Montana, il capo dei vigili del fuoco: in pochi impossibile fare tutti i controlli ilsole24ore.com/art/pm-roma-di… x.com