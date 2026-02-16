Crans Montana il capo dei pompieri | Al Constellation era tutto a posto Ma un audit riapre il caso

Il capo dei pompieri di Crans Montana ha affermato che all’hotel Constellation tutto funzionava correttamente, ma un audit recente ha messo in discussione questa versione. La relazione interna del Comune, risalente al 2023, segnala problemi amministrativi che non sono stati comunicati alle autorità giudiziarie. Un dettaglio inquietante emerge dal documento: alcune irregolarità sono state ignorate, lasciando aperto il sospetto di una gestione troppo leggera.

Proseguono le indagini sulla tragedia del bar Le Constellation a Crans-Montana, mentre emergono nuovi elementi che alimentano interrogativi sulla gestione della sicurezza e sui controlli antincendio. Secondo quanto riportato dall'emittente pubblica svizzera RTS, un documento interno del Comune, datato 2023 e contenente gravi criticità amministrative, non sarebbe mai stato trasmesso alla magistratura nonostante la sua rilevanza per le indagini. Assenza che potrebbe avere un peso significativo nell'accertamento delle responsabilità. Alla luce delle nuove rivelazioni, l'avvocato Romain Jordan, legale delle famiglie delle vittime, ha avviato una causa civile contro l'amministrazione comunale di Crans-Montana.