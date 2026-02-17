Crans-Montana il capo dei pompieri Vocat si difende per la mancata ispezione | Non era mio compito

Il comandante dei vigili del fuoco di Crans-Montana, Vocat, ha spiegato che la mancata ispezione del 2018 non era di sua responsabilità. La sua dichiarazione arriva dopo le critiche sulla sicurezza degli edifici e sui controlli effettuati in passato. Vocat ha precisato di aver ricevuto le indicazioni e di aver seguito le procedure previste, sottolineando che le verifiche sugli materiali isolanti spettavano ad altri uffici. Un dettaglio importante riguarda l’assenza di documenti che attestino le ispezioni richieste, cosa che ha alimentato le polemiche sulla gestione delle verifiche di sicurezza.

È arrivato il turno dell’interrogatorio del comandante dei vigili del fuoco di Crans-Montana. David Vocat ha rilasciato alcune dichiarazioni anche alla stampa e alla televisione svizzera, descrivendo quanto vissuto dalla tragedia del Constellation come un “tormento”. Ha parlato con le autorità dalle 8:30 del mattino fino a notte fonda. È stato attenzionato perché presente in un’ispezione del 2018, dove non sollevò obiezioni per l’isolante altamente infiammabile. L'interrogatorio del vigile del fuoco Perché è stato ascoltato? Il punto di vista di Vocat L’interrogatorio del vigile del fuoco È durato oltre 10 ore l’interrogatorio del comandante dei vigili del fuoco di Crans-Montana. 🔗 Leggi su Virgilio.it

