Nuovi ministranti alla Domenica della Parola | una festa di servizio al Rosario

In una giornata di fine gennaio, la chiesa del Rosario ha accolto i nuovi ministranti durante la Domenica della Parola. Un momento di comunione e servizio, in cui la comunità si riunisce per condividere la fede attraverso la preghiera, la lettura e l’impegno liturgico. Questa occasione sottolinea l’importanza del ruolo dei ministranti nel rendere più vivo e partecipato il culto domenicale.

In una fredda giornata di fine gennaio, la chiesa del Rosario si è scaldata con il tepore della Parola, della preghiera e dello spirito di servizio. Sono stati questi, infatti, gli elementi che hanno caratterizzato la III Domenica del Tempo Ordinario, dedicata alla Parola di Dio.

