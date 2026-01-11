Ritmo, canto e parole. Il rapper Prhome ’suona’ una lezione.

Nel 2026, l’Accademia di Musical e Alto Perfezionamento Musicale 7VJC propone un calendario di eventi e percorsi formativi dedicati a chi desidera approfondire il mondo del musical, del canto e del rap. Un’opportunità per giovani, adulti e professionisti di sviluppare le proprie competenze in un contesto culturale stimolante e qualificato, rafforzando il rapporto tra ritmo, canto e parole.

Un 2026 all’insegna della creatività e della formazione con il ricco programma di eventi e percorsi proposti dall’ Accademia di Musical e Alto Perfezionamento Musicale 7VJC, punto di riferimento culturale per giovani, adulti e professionisti del settore artistico. "Abbiamo lavorato sodo per proporre una agenda che rispecchi le esigenze dei nostri concittadini dai più piccoli agli anziani", dice Valerio Pappi, direttore artistico dell’Accademia. Ad inaugurare il nuovo anno sarà l’ Open Day di Musica Rap, in programma oggi, dalle 15 alle 18, dedicato a chiunque voglia imparare a rappare. Il rapper Prhome presenterà i suoi percorsi di apprendimento e divertimento legati alla musica rap tra cui Jazz Parade Flow School e Groove Stories, al via dal 3 febbraio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

