Il viaggio di Diego | la lunga corsa di un cane dietro l'ambulanza su cui era la sua persona di riferimento

Diego ha inseguito un'ambulanza per oltre un chilometro a San Marzano, nel Salernitano, dopo aver visto la persona a cui è legato salire a bordo. Il cane, che conosceva bene il suo padrone, ha corso dietro il veicolo per raggiungerlo e non lasciarlo solo. I testimoni hanno assistito alla scena e hanno cercato di calmare il cane, che continuava a correre lungo la strada. La corsa di Diego ha attirato l’attenzione di chi passava di lì.

Un cane ha inseguito l'ambulanza su cui era stato soccorso il suo umano di riferimento a San Marzano, Comune in provincia di Salerno. Poi si è allontanato di almeno 20 chilometri e solo un caso fortuito ha permesso a un volontario che si trovava lì di riconoscerlo. Ora è ospitato in canile, in attesa che il proprietario si riprenda ed entrambi sono supportati dall'associazione zoofila nocerina che ha seguito tutte le fasi del caso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il cane muore per un tumore non diagnosticato, riconosciuto alla persona di riferimento il “danno affettivo”La Corte d'Appello di Firenze ha condannato una clinica veterinaria di Lucca al risarcimento per la morte di un Rottweiler, causata da un tumore non diagnosticato.

“La persona prima di tutto”, il libro fotografico di Diego Poluzzi“La persona prima di tutto” di Diego Poluzzi è un libro fotografico che raccoglie 90 immagini e testi introduttivi, offrendo un'intima riflessione sulla dignità e l’umanità.

