Il campo largo cambia formula per superare la crisi | al via gli incontri bilaterali con la sindaca

Il campo largo ha deciso di organizzare incontri uno a uno tra le sue forze e la sindaca per risolvere le tensioni in città. La causa risiede nella difficoltà di trovare un accordo condiviso su alcune decisioni amministrative. I primi incontri sono già in programma questa settimana, con l’obiettivo di chiarire le posizioni di ogni parte. La strategia mira a ricostruire un dialogo più diretto e concreto.

Slitta il tavolo inizialmente per convocato per venerdì 27 febbraio. Giro di consultazioni con le singole forze politiche Le principali forze del campo largo scelgono la formula degli incontri bilaterali per dirimere la crisi a Palazzo di Città. Slitta il tavolo di coalizione già programmato per venerdì 27 febbraio. La sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo ha accettato di incontrare singolarmente le delegazioni dei soggetti politici che compongono l'attuale maggioranza. Solo dopo il giro di consultazioni, la coalizione tornerà a riunirsi in plenaria per trovare la sintesi e superare lo stallo. Sarebbe stato per primo il Pd a proporre incontri bilaterali, come già prospettato in occasione della riunione del centrosinistra.