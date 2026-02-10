Crisi a Palazzo di Città | sindaca e partiti riprendono i contatti campo largo alla resa dei conti

Dopo giorni di tensione, la sindaca Maria Aida Episcopo ha ripreso i contatti con i partiti. Le comunicazioni sono state ufficialmente riaperte, aprendo la strada a un confronto diretto e deciso sulla crisi che da tempo coinvolge il municipio.

Il contatto è stato ristabilito: le comunicazioni tra la sindaca Maria Aida Episcopo e i partiti sono state ripristinate. E, per rimanere in tema, il primo approccio delle forze politiche in videoconferenza non dev'essersi discostato tanto da una frase cult della storia delle esplorazioni.

Approfondimenti su Palazzo di Città Resa dei conti

Questa mattina si svolge la prima riunione delle forze del campo largo senza la presenza della sindaca.

La crisi a Palazzo di Città si fa sentire, con il campo largo che si restringe sempre di più.

