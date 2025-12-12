Raccolta differenziata tra alti e bassi Montevarchi da podio boom a Bucine

Nel 2024, la raccolta differenziata nel Valdarno presenta risultati diversificati: mentre alcuni Comuni, come Montevarchi, si posizionano ai vertici, altri, come Bucine, registrano un incremento notevole. I dati evidenziano un panorama variegato, con progressi e rallentamenti che riflettono le dinamiche locali e le sfide nella gestione dei rifiuti.

di Marco Corsi VALDARNO I dati sulla raccolta differenziata relativi al 2024 fotografano un Valdarno eterogeneo, con alcuni Comuni che registrano progressi significativi e altri che invece mostrano un lieve arretramento rispetto all’anno precedente. Le percentuali, elaborate sui dati dell’Agenzia Regionale Recupero Risorse, mettono in evidenza dinamiche differenti. Montevarchi registra una delle performance migliori del territorio, raggiungendo il 67,51% di raccolta differenziata, in aumento dell’1,61% rispetto al 2023. Segno positivo anche per Loro Ciuffenna, che sale al 67,98% (+1,58%). In controtendenza, invece, Terranuova Bracciolini, che passa dal 65,00% del 2023 al 63,98% nel 2024, con una flessione dell’1,02%, e Castelfranco Piandiscò, che registra il calo più significativo della zona, scendendo al 63,13% (-2,90%). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Raccolta differenziata tra alti e bassi. Montevarchi da podio, boom a Bucine

