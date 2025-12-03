L’hinterland sul podio dello sport Il Giro d’Italia torna a Cassano

La grande notizia è arrivata da Roma l’altro pomeriggio, Cassano d’Adda ospiterà la partenza della 17esima tappa del Giro d’Italia 2026, prevista per il prossimo 27 maggio: "Un grande evento, un grande giorno: prepariamoci a tingere di rosa tutta la città". Non è la prima volta: la città ospitò una tappa della manifestazione nel 2016. Tutti pronti dunque a rivivere una grande emozione. La presentazione ufficiale del Giro d’Italia, come si sa, si è tenuta a Roma l’altro pomeriggio. Poco dopo, una nota emozionata del sindaco Fabio Colombo: la città ospiterà la partenza della tappa numero 17, da Cassano ad Andalo nel Trentino, 200 chilometri circa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

