Il bio emiliano-romagnolo ha attirato l'attenzione a Bologna Fiere, dove le aziende locali espongono le loro produzioni biologiche e vini naturali. La causa è la partecipazione a Slow Wine Fair e Sana Food, due eventi dedicati alla promozione di prodotti sostenibili. Numerosi produttori presentano le ultime novità, offrendo assaggi e approfondimenti sulle tecniche di lavorazione. La manifestazione continua a riscuotere interesse tra visitatori e appassionati del settore.

© Ilrestodelcarlino.it - Il bio emiliano-romagnolo a Slow Wine Fair

L’Emilia-Romagna porta a Bologna Fiere le sue eccellenze biologiche e vitivinicole per Sana Food e Slow Wine Fair, le due manifestazioni in corso fino a oggi. La Regione è presente con uno stand istituzionale con degustazioni e incontri tematici organizzati con 13 consorzi di tutela delle Dop e Igp regionali. Alla Slow Wine Fair sono 94 gli espositori emiliano-romagnoli su oltre 1.100 cantine totali, provenienti da tutta Italia e da 27 paesi, in una fiera che raccoglie oltre 7.000 etichette e circa 350 buyer internazionali. Sul fronte del bio la regione conta 6.586 imprese certificate di cui 5. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Slow Wine Fair. L’universo del vino accende BolognaIl direttore di Slow Food Italia, Carlo Petrini, ha aperto questa mattina a BolognaFiere la quinta edizione di Slow Wine Fair, la manifestazione dedicata al vino autentico e sostenibile, che quest’anno si distingue per l’attenzione alle piccole cantine emergenti provenienti da tutta Europa. Slow Wine Fair 2026. Il futuro nel calice tra lavoro, diritti e sostenibilitàQuesta mattina si è aperta ufficialmente la Slow Wine Fair 2026.