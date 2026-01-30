Slow Wine Fair 2026 Il futuro nel calice tra lavoro diritti e sostenibilità

Questa mattina si è aperta ufficialmente la Slow Wine Fair 2026. I calici in mano si parla di più che di vino: si discute di lavoro equo, di diritti e di pratiche agricole sostenibili. Le Terre Alte sono al centro del dibattito, così come le difficoltà che incontrano i giovani per entrare nel settore. Le donne, invece, mostrano sempre più spazio e ruolo nel mondo del vino. La fiera mette in luce un settore in evoluzione, che guarda al futuro con scelte responsabili e attenzione alle persone.

Che cosa racconta oggi un calice di vino giusto? Parla di lavoro equo, di diritti, di scelte agricole responsabili, ma anche di futuro: delle Terre Alte, dei giovani che faticano ad accedere alla terra, del ruolo sempre più centrale delle donne nel settore vitivinicolo. È da qui che parte Slow Wine Fair 2026, in programma dal 22 al 24 febbraio a BolognaFiere, di nuovo in contemporanea con SANA Food, il format B2B dedicato alla sana alimentazione fuori casa. Ad anticipare l’appuntamento in fiera, un ciclo di conferenze online accompagna il pubblico in un percorso di approfondimento sui valori del vino buono, pulito e giusto, affrontando in modo trasversale le dimensioni ambientali e sociali della produzione vitivinicola. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

