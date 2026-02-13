Il direttore di Slow Food Italia, Carlo Petrini, ha aperto questa mattina a BolognaFiere la quinta edizione di Slow Wine Fair, la manifestazione dedicata al vino autentico e sostenibile, che quest’anno si distingue per l’attenzione alle piccole cantine emergenti provenienti da tutta Europa.

Il countdown per la quinta edizione di Slow Wine Fair è iniziato. La manifestazione, unica fiera internazionale del vino buono, pulito e giusto, si terrà dal 22 al 24 febbraio a BolognaFiere. Dedicata ai professionisti – operatori dell’Horeca, distributori e importatori interessati alle etichette di alta qualità e provenienti da metodi produttivi virtuosi – la rassegna domenica 22 aprirà le sue porte anche ai wine lover. Organizzata da BolognaFiere e Slow Food, Slow Wine Fair accoglierà oltre 1.110 aziende vinicole provenienti da tutte le regioni italiane e da più di 28 Paesi. Le cantine presenti, per oltre il 60% certificate biologiche o biodinamiche o in conversione, racconteranno i propri vini - più di 7. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Slow Wine Fair. L’universo del vino accende Bologna

Questa mattina si è aperta ufficialmente la Slow Wine Fair 2026.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: I programmi delle regioni; A Slow Wine Fair 2026 l’impatto positivo che il vino può avere sui territori e sulle comunità; Slow Wine Fair 2026: quando la degustazione diventa esperienza; Slow Wine Fair 2026: la degustazione che diventa esperienza.

Slow Wine Fair. L’universo del vino accende BolognaIl countdown per la quinta edizione di Slow Wine Fair è iniziato. La manifestazione, unica fiera internazionale del vino ... msn.com

Slow Wine Fair 2026: la degustazione che diventa esperienzaTra masterclass, proposte di annate storiche e Presìdi Slow Food, dal 22 al 24 febbraio prossimi a BolognaFiere va in scena la quinta edizione della manifestazione ... agronotizie.imagelinenetwork.com

A “Slow Wine Fair” 2026 l’impatto positivo che il vino può avere sui territori e sulle comunità x.com

Accogliere eventi che valorizzano il territorio è parte della nostra identità! Siamo lieti di aver ospitato l’11ª edizione di Treviso Slow Wine, con oltre 100 etichette premiate dalla Guida Slow Wine 2026. - facebook.com facebook