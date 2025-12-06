Pavia niente mercato in piazza Petrarca nel giorno della festa di San Siro patrono della città

Pavia, 6 dicembre 2025 – "Assessore, consentici di lavorare nel giorno dedicato al santo patrono". E' un appello quello che gli ambulanti di piazza Petrarca hanno lanciato all'assessore al commercio Rodolfo Faldini che vuole far rispettare il regolamento del Comune relativo ai mercati nei giorni di festa. Secondo quanto previsto, infatti, durante le feste si possono organizzare mercati a patto che venga inoltrata una richiesta 45 giorni prima del momento in cui si vuole allestire il mercato. "Almeno negli ultimi 40 anni – ha detto Rocco Neri che rappresenta gli ambulanti in seno ad Ascom – non abbiamo mai presentato alcuna domanda.

