Igor mercoledì a Firenze il ritorno dei Playoff di Champions League

Igor, mercoledì a Firenze, affronta i Playoff di Champions League dopo aver conquistato la quarta posizione in campionato grazie alla vittoria di sabato. La squadra di Lorenzo Bernardi si prepara a scendere in campo al Pala Wanny alle 18, continuando la sua corsa europea. La partita rappresenta un passo importante per le azzurre, che cercano di mantenere alta la competitività in una stagione intensa. La sfida si svolgerà davanti al pubblico fiorentino.

Azzurre in campo alle 18 al Pala Wanny contro Scandicci. All'andata la Igor ha sfruttato il fattore campo, aggiudicandosi il match per 3-1 "A Novara abbiamo disputato una grandissima prestazione ma dobbiamo assolutamente azzerare quanto avvenuto, perché alla prova dei fatti non abbiamo ancora conquistato niente - ha commentato la regista della Igor Carlotta Cambi - e il passaggio del turno è ancora tutto da giocare. Dovremo scendere in campo con lo stesso atteggiamento e la stessa aggressività della prima sfida per ripeterci, consapevoli che sarà durissima ma anche che siamo pronte a mettere in campo tutto quello che abbiamo". 🔗 Leggi su Today.it

Champions League, ecco il ritorno dei playoff: missione disperata per le italianeIl fallimento delle tre squadre italiane negli spareggi di andata ha messo in crisi le loro speranze di qualificazione.

Champions League, i playoff della Igor passano da ScandicciLa Igor Volley Novara si prepara a partire per i playoff della Champions League, dopo aver concluso i gironi.

Bernardi dopo Firenze-Igor Volley: «Felice per le ragazze, fondamentale crederci sempre»Carlotta Cambi e Lorenzo Bernardi commentano la vittoria della Igor Volley Novara contro Il Bisonte Firenze nel post partita. lavocedinovara.com

La Igor Volley non delude: Firenze battuto 3-1 e aggancio al quarto postoSuccesso importantissimo per la Igor Volley Novara in casa de Il Bisonte Firenze: le zanzare vincono 3-1 e agganciano il quarto posto. lavocedinovara.com

