Champions League i playoff della Igor passano da Scandicci
La Igor Volley Novara si prepara a partire per i playoff della Champions League, dopo aver concluso i gironi. La squadra ha superato le prime sfide e ora si gioca tutto nelle prossime partite, che decideranno se proseguire o meno il cammino europeo. La squadra si sta allenando intensamente in vista degli incontri che si avvicinano.
L'ultima tappa, quella che assegna il trofeo, ne prevede altre doverose intermedie. Dopo la conclusione dei gironi la Igor Volley Novara ha scoperto il prosieguo del suo cammino in Champions League.I playoff della formazione di Lorenzo Bernardi passano da un appuntamento tutto italiano: quello.🔗 Leggi su Novaratoday.it
Approfondimenti su Igor Volley Novara
Scandicci spreca nella fornace del VakifBank e si ferma a 2 punti dai quarti di Champions League: serviranno i playoff
Scandicci ha perso in Turchia contro il VakifBank, lasciando via libera alla squadra di casa.
Playoff Champions League, tutti gli scenari e i possibili accoppiamenti dopo la conclusione della League Phase
Il sorteggio dei playoff di Champions League si avvicina e le squadre iniziano a prepararsi agli accoppiamenti possibili.
Ultime notizie su Igor Volley Novara
