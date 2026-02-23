Champions League ecco il ritorno dei playoff | missione disperata per le italiane

Il fallimento delle tre squadre italiane negli spareggi di andata ha messo in crisi le loro speranze di qualificazione. La sconfitta in trasferta ha ridotto drasticamente le possibilità di passare il turno, costringendo le squadre a dover vincere con margini importanti in casa. Le occasioni si riducono, e la pressione cresce, mentre i tifosi aspettano una reazione decisa. Ora tutto si deciderà nelle partite di ritorno, con un risultato che sembra ormai difficile da raggiungere.

Bologna, 23 febbraio 2026 – Tre su tre all’andata. Un disastro. Ora il ritorno in casa per le tre squadre impegnate in Champions League e con la necessità di tentare il miracolo, partendo da una situazione quasi disperata. Atalanta, Inter e Juventus dovranno provare la remuntada nel ritorno dei playoff di Champions in programma tra martedì e mercoledì, che decreteranno le otto squadre che accederanno agli ottavi di finale. L’Italia non può uscire immediatamente dalla competizione, sia per l’onore del campionato italiano che non avrebbe una formazione tra le migliori sedici squadre, sia per il ranking, con le residue speranze di accaparrarsi il secondo posto e con esso una squadra in più in Europa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

