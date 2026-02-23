Sanremo La Russa lancia un appello a Conti | Mi aspetto una sorpresa ci sono tanti modi per ripagare Pucci

Ignazio La Russa ha pubblicamente chiesto a Carlo Conti di sorprendere il pubblico, motivato dalla polemica sul mancato coinvolgimento di Andrea Pucci a Sanremo. La sua richiesta deriva dalla discussione aperta durante la conferenza stampa di oggi, in cui ha espresso la speranza che ci siano diverse modalità per riconoscere il contributo del comico. La frase di La Russa invita a riflettere sulle possibilità di riparare alla situazione, lasciando spazio a eventuali novità.

“Ci sono tanti modi per ripagare dell’ingiusta sofferenza e dell’ingiusto obbligo di rinuncia, che ha costretto Pucci a gettare la spugna” afferma il presidente del Senato, Ignazio La Russa, rivolgendosi a Carlo Conti. La seconda carica dello Stato, a seguito della conferenza stampa di oggi su Sanremo, è intervenuto sulla polemica che ha coinvolto il comico Andrea Pucci in relazione alla sua mancata partecipazione al Festival e ha rivolto un appello diretto al conduttore e direttore artistico della kermesse, affinché venga garantita una “presenza riparatoria” dell’artista. In un video pubblicato sui propri canali social, La Russa ha fatto riferimento alla conferenza stampa di Conti, nella quale il direttore artistico ha chiarito che l’invito a Pucci era avvenuto senza alcuna pressione esterna e in piena autonomia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

La richiesta di La Russa a Carlo Conti nasce dalla rinuncia di Andrea Pucci a partecipare a Sanremo 2026, a causa di un problema di salute.

Carlo Conti ha annunciato a Sanremo che Pucci ha rifiutato di partecipare, dopo aver subito insulti e minacce da chi lo accusava di non essere di sinistra.

