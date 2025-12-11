Lucca incidente sul lavoro | uomo muore travolto dal carico trasportato sul trattore
Un tragico incidente sul lavoro si è verificato oggi a Marcione, Castiglione in Garfagnana, in provincia di Lucca. Un uomo è deceduto dopo essere stato travolto dal carico trasportato su un trattore. L'incidente è avvenuto intorno alle 13, suscitando grande sgomento nella comunità locale.
Incidente mortale sul lavoro oggi attorno alle 13 a Marcione, località di Castiglione in Garfagnana, comune della provincia di Lucca. Un uomo, di cui al momento non sono note le generalità, sarebbe stato travolto dal materiale che trasportava con un trattore, ed è deceduto. Il carico sarebbe stato composto da pali. Sul posto gli operatori della Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro (PISLL), insieme a Carabinieri e Vigili del Fuoco. Era stato allertato dal 118 anche l’elisoccorso Pegaso, la cui chiamata è stata poi annullata quando è stata constatata la morte dell’uomo. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
