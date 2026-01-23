Livorno operaio muore schiacciato da una gru; ieri altri due decessi sul lavoro in Piemonte e Abruzzo

Un incidente mortale si è verificato a Livorno, nel quartiere Shangai, dove un operaio è rimasto schiacciato da una gru durante un’attività di scarico materiali. Nei giorni scorsi, altri due decessi sul lavoro sono stati registrati in Piemonte e Abruzzo. Questi eventi evidenziano ancora una volta l’importanza di rispettare le norme di sicurezza per prevenire tragedie sul lavoro.

L'incidente è avvenuto nel quartiere Shangai, dove un operaio ha perso la vita durante un'attività di scarico materiali. Secondo le prime informazioni fornite dai soccorsi, l'uomo sarebbe rimasto schiacciato da una gru.

