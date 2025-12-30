I bambini della primaria incontrano i ’nonni’ ospiti alla Rsa Chiarugi

Lo scorso periodo, gli studenti delle classi terze e quarta della scuola primaria Sibilla Aleramo di Spicchio hanno visitato la Rsa Chiarugi di Empoli, incontrando gli anziani ospiti del centro. Un momento di scambio intergenerazionale che ha favorito la condivisione di esperienze e la costruzione di relazioni significative tra bambini e persone anziane.

Nei giorni scorsi, gli scolari delle classi terze e di una classe quarta della scuola primaria Sibilla Aleramo di Spicchio hanno incontrato gli anziani del centro residenziale Chiarugi di Empoli. Un incontro organizzato con la collaborazione della Misericordia di Vinci, che rientra nel progetto "Donarsi per crescere" promosso durante la Giornata mondiale del volontariato. Pensionati e volontari hanno risposto alle domande dei bambini, in una giornata caratterizzata da sorrisi, ricordi e curiosità. "Nel corso di questi mesi i bambini, con le loro insegnanti, hanno riflettuto sull'importanza di donare i veri valori preziosi che nascono dal cuore: tempo, gentilezza, attenzione, ascolto, disponibilità – hanno spiegato dalla dirigenza scolastico dell'Istituto comprensivo di Vinci – tutte piccole azioni, capaci però di generare legami profondi che fanno crescere sia chi riceve sia chi offre.

