Nel panorama digitale in evoluzione, i social media assumono ruoli diversi senza modificare la loro struttura di base. Un contenuto può essere rapido da visualizzare e dimenticato, mentre altri restano in evidenza, condivisi e commentati nel tempo. La comunicazione si sposta verso conversazioni più intime e durature, dove i messaggi vengono conservati e discussi, creando un nuovo equilibrio tra visibilità effimera e interazioni significative.

U n contenuto passa davanti agli occhi e sparisce. Un altro viene salvato “per dopo”. Un messaggio, invece, resta: finisce in una chat, viene commentato tra amici, magari citato a voce durante una cena. È lì che oggi nascono le opinioni più forti, anche se nessuno le vede scorrere in un . Dal 2026 i social non cambieranno faccia, ma funzione. Continueranno a essere presenti ovunque, ma conteranno meno come palcoscenici e più come spazi di passaggio. La differenza la farà ciò che riesce a uscire dallo schermo e a rimanere nella vita delle persone. A guidare questo cambiamento è soprattutto la Gen Z, la prima generazione che non distingue più davvero tra online e offline. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La visibilità non è più il centro della vita digitale. Tra chat private, creator e appuntamenti ricorrenti, i social stanno cambiando ruolo senza cambiare forma

